Gruppo escursionisti Val Baranca, oggi l'assemblea a Bannio Anzino

È stata convocata per oggi, sabato 19 aprile, presso la sala consiliare del municipio di Bannio Anzino, alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione, l’annuale assemblea dei soci del gruppo escursionisti Val Baranca.

L’ordine del giorno prevede: lettura del verbale della seduta precedente, relazione morale dell’attività 2024, relazione finanziaria 2024, aggiornamenti della ristrutturazione dell’oratorio di S. Rocco, il programma dell’attività 2025, varie ed eventuali. Il presidente Giovanni Pozzoli invita tutti i soci ad essere presenti e l’assemblea è aperta anche a coloro che sono interessati.