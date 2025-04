Autostrada A26, i cantieri attivi nella settimana del ponte di Pasqua

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa sui cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri nella settimana del 21 aprile.

Per quanto riguarda i cantieri di chiusura in orario notturno, è prevista la chiusura del nodo A4/A26 provenendo da Milano in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di mercoledì 23 e giovedì 24 aprile. Si consiglia di uscire a Biandrate per poi rientrare eventualmente a Vercelli est.

È inoltre previsto un cantiere di corsia unica permanente sulla D36 Stroppiana – Santhià nel tratto compreso tra l’allacciamento D36/A4 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e pkm 23+500.