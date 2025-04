Coordinamento Ossola Solidale, si torna in piazza contro il riarmo europeo

È in programma per sabato 3 maggio una nuova manifestazione, promossa ancora una volta dal Coordinamento Ossola Solidale, per fermare il riarmo dell’Europa. La mobilitazione è prevista a partire dalle 20.00 in piazza Repubblica dell’Ossola a Domodossola, con il ritrovo, una serie di interventi e musica. Alle 21.00, poi, la partenza di una fiaccolata per le vie della città.

Coordinamento Ossola Solidale torna dunque a far sentire la propria voce per schierarsi contro la corsa al riarmo europeo, promuovendo invece ideali di pace e cooperazione.