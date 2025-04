I volontari della protezione civile del Vco a Roma per le esequie di Papa Francesco

Anche i volontari del Coordinamento di Protezione Civile del Vco sono partiti alla volta di Roma per fornire il proprio supporto alle forze di protezione civile nazionale impegnate in occasione delle esequie di Papa Francesco. Sono tre i volontari della nostra provincia che si sono uniti ad altri 32 colleghi piemontesi, per offrire il proprio servizio alla capitale e alla Città del Vaticano, per accogliere i fedeli in arrivo da tutto il mondo. Il rientro è previsto per domenica 27 aprile.