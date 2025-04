25 aprile, Vogogna modifica il programma delle celebrazioni per rispettare il lutto nazionale

Anche il comune di Vogogna ha disposto una modifica al programma delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, alla luce della proclamazione, da parte del governo, di cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco. Per questo, come richiesto dal ministro Musumeci, le celebrazioni per il 25 aprile restano confermate ma si terranno in forma ridotta.

Per quanto riguarda Vogogna, il nuovo programma prevede alle 9.30 la deposizione di una corona al monumento dei caduti di Prata, mentre alle 10.00 la deposizione di una corona al monumento in piazza Steffanina con la partecipazione di Anpi divisione Valdossola. A seguire la lettura del “presente” e il canto dell’inno affidata agli studenti vogognesi dell’istituto comprensivo Dalla Chiesa. Non si terrà, invece, il momento inizialmente previsto con canti popolari a cura del Salotto degli anziani e dei Cantori delle terre di mezzo.