Anpi Valdossola, le celebrazioni per il 25 aprile a Premosello

Il 25 aprile la divisione Valdossola di Anpi organizza, in collaborazione con il comune, la Pro Loco e il gruppo alpini di Premosello Chiovenda, le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La commemorazione ha inizio alle 10.30 in piazza Bolzani, alla presenza del sindaco Elio Fovanna e delle autorità. In seguito a momenti di riflessione e ricordo, con la lettura di testi sulla Resistenza a cura degli studenti delle scuole del paese, è in programma l’orazione ufficiale di Valentina Sandroni, referente regionale di Libera Piemonte. Al termine della cerimonia, i Cantori delle Terre di Mezzo propongono i “Canti della Resistenza” e, a seguire, un rinfresco per tutti i partecipanti offerto dall’Anpi.