Prima Categoria, nell’ultima giornata è lotta serrata per i playoff e la salvezza

Sarà una sfida ad alta tensione quella che vedrà opposti il Bagnella e il Momo. Gli arancioneri, terzi, inseguono il Gravellona San Pietro a un solo punto di distanza e vogliono provare a prendersi la seconda piazza. I ragazzi di mister Izzillo dovranno però fare i conti con un Momo agguerrito, consapevole di dover vincere per centrare la qualificazione ai playoff senza aspettare buone notizie dagli altri campi. Pareggio per 1-1 nel match di andata.

Il Gravellona San Pietro ha bisogno di non commettere passi falsi nella sfida esterna contro la Serravallese. Gli arancioneri, reduci da due vittorie consecutive, affrontano una formazione con l’acqua alla gola, che rischia la retrocessione diretta in caso di sconfitta, ma anche i ragazzi di Agostini devono vincere per blindare il secondo posto. L’andata si era chiusa con un secco 3-1 a favore dei tocensi.

La Virtus Villa ospiterà il Romagnano con l'obiettivo di tornare al successo dopo il pareggio sul campo del Momo. I biancoazzurri di mister Giampaolo vogliono riscattarsi dopo un periodo altalenante, e regalare una soddisfazione al presidente Bruno, ma sanno che anche una vittoria potrebbe non bastare. I virtussini hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime quattro gare, ma all’andata espugnarono 2-0 il campo di Romagnano.

La Cannobiese, quarta in classifica con Virtus Villa e Momo, farà visita al Valduggia con l'obiettivo di consolidare il proprio piazzamento nei playoff. I biancorossi sono reduci da quattro vittorie consecutive, e vincendo domenica approderebbero ai playoff senza dipendere dai risultati delle avversarie. All’andata, i lacuali si imposero di misura per 1-0.

Sfida salvezza infuocata tra la Varzese e il Vogogna. I granata divedrini, reduci da due sconfitte consecutive, devono vincere per centrare la salvezza diretta, ma affronteranno un Vogogna in salute e deciso a prendersi il punto che manca per evitare i playout. I verdi ossolani di mister Castelnuovo potrebbero salvarsi anche in caso di sconfitta, con una combinazione di risultati favorevoli nelle altre sfide, ma di certo preferiranno non fare calcoli. Il derby di andata finì 1-1.

Per il Fondotoce la sfida contro il Sizzano sarà fondamentale per giocarsi la salvezza ai playout. I neroverdi, penultimi a pari punti con la Serravallese, vengono da ben sei sconfitte consecutive, ma stavolta sanno che una sconfitta significherebbe retrocessione. Non sarà però facile per gli uomini di Sena, infatti anche i novaresi devono dare il massimo per conquistare una vittoria che significherebbe quasi sicuramente salvezza. All’andata Sizzano corsaro a Fondotoce per 2-1.

Il neopromosso Piedimulera sarà impegnato in casa contro l’Agrano, nella classica partita di fine stagione, tra squadre senza più obiettivi. Gli uomini di Poma vogliono chiudere in bellezza un girone di ritorno di sole vittorie (tranne una sconfitta), e festeggiare la vittoria del campionato insieme ai propri tifosi. Successo gialloblù per 1-0 all’andata.

Le partite in programma:

Piedimulera - Agrano; Varzese - Vogogna; Valduggia - Cannobiese; Sizzano - Fondotoce; Serravallese - Gravellona San Pietro; Bagnella - Momo; Carpignano - Quaronese; Virtus Villadossola – Romagnano