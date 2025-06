Prima Categoria, sfida decisiva per il Gravellona San Pietro contro la Nolese

Termina domenica la seconda fase dei playoff di Prima Categoria, con quattro posti ancora in palio per la Promozione. Nel quadrangolare che riguarda da vicino il Gravellona San Pietro, la situazione è ancora molto aperta, saranno pertanto decisive le ultime due partite, da giocarsi in campo neutro. Ricordiamo che le prime due classificate del girone salgono in Promozione, mentre la terza avrà un’ulteriore possibilità di essere promossa, affrontando nello spareggio la seconda classificata dell’altro girone.

Gli arancioneri domenica sera conosceranno il loro destino, ma anche nella peggiore delle ipotesi sono sicuri di non terminare in ultima posizione: questo significa che, male che vada, si giocheranno l’accesso alla prossima Promozione nello spareggio intergirone. Scenario questo che i tocensi vorrebbero assolutamente evitare, ma molto dipenderà anche dal risultato dell’altro match.

Gli uomini di Agostini hanno vinto nettamente la prima partita, rifilando un perentorio 3-0 al Banchette Colleretto, e hanno perso la seconda per 1-2 in casa del Pianezza. Ora la sfida decisiva contro la capolista Sportiva Nolese, che guida la classifica a punteggio pieno, sul neutro di Momo. Alla vigilia dell’ultimo turno, la classifica recita: Sportiva Nolese 6 punti, Gravellona e Pianezza 3, Banchette 0.

Fischio d’inizio alle ore 16, previsto un buon numero di sostenitori arancioneri al seguito della squadra, con l’auspicio di festeggiare subito l’agognato approdo in Promozione.