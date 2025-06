La Spal in ritiro in Vigezzo?

La Spal in ritiro in Valle Vigezzo?

Lo scrive il giornale La Nuova Ferrara che annuncia che la storica società emiliana ha ‘’bloccato un hotel vigezzino vista l’ipotesi che la preparazione per il prossimo campionato di Serie C possa svolgersi a Druogno.

‘’La località in Valle Vigezzo è nota al ds Alex Casella, già frequentata quando era alla Pro Vercelli’’ scrive il giornale ferrarerse ricordando che lo scorso anno il periodo di lavoro tra i monti era stato tra il 15 e il 26 luglio. ‘’Ora, dopo quattro anni consecutivi vissuti nella cornice della Val di Sole, ha salutato le località di Mezzana e Marilleva’’ si legge.

E così spunta il nome di Druogno, 856 metri d’altitudine nel cuore della Val Vigezzo.

‘’Stiamo parlando di un luogo davvero molto tranquillo, non distante dalla Svizzera (esattamente dal Canton Ticino) e limitrofa alla riva orientale del Lago Maggiore (punto di confine con la Lombardia). Attenzione, però: va ben specificato che non vi è ancora l’ufficialità rispetto allo scenario estivo in quel di Druogno, ma a oggi si tratta di una possibilità che risulta comunque ben approfondita su alcune scrivanie della società’’ si legge sul giornale.

Alex Casella, il direttore sportivo della Spal, avrebbe già avuto contatti con un albergo vigezzino grazie alle sue conoscenze di quand’era alla Pro Vercelli.