I ragazzi del liceo Spezia protagonisti dello spettacolo finale del "Shakespeare Theatre Lab"

Martedì 10 giugno alle 21.00 il teatro Alveare di Varzo ospita un appuntamento speciale: lo spettacolo “Il mercante di Venezia”, capolavoro di William Shakespeare portato in scena dagli studenti del liceo Spezia di Domodossola nell’ambito del progetto Shakespeare Theatre Lab. Quest’ultimo è nato nel 2023 grazie all’iniziativa del preside Pier Antonio Ragozza e vede la collaborazione del liceo domese, in particolare del dipartimento di inglese, con la Compagniadellozio.

Il laboratorio teatrale è stato condotto dal professor Filippo Falcone, docente di inglese, e Matteo Minetti, attore e presidente della compagnia, che hanno gudato i ragazzi in una vera e propria produzione, coinvolgendoli in tutti gli aspetti di uno spettacolo: non solo la recitazione, ma anche la regia, i costumi e la scenografia. I ragazzi hanno preso parte al laboratorio durante tutto l’anno scolastico 2024/2025 e porteranno in scena il risultato del lavoro fatto in questi mesi.