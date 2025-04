Sfida importante per la Findomo Pediacooph24, che domani, domenica 27 aprile alle ore 18.00, sarà di scena al Pala Raccagni per affrontare Montalto Dora. Una partita fondamentale per gli ossolani, che puntano a ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione nella griglia dei play-off.

Dopo un periodo complicato, con prestazioni condizionate dalla stanchezza, il riposo pasquale potrebbe aver restituito energie preziose alla squadra del presidente Guerra.