Auto fuori strada a Varzo, conducente estratto dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso questa sera a Varzo, in località Varazzo, per un incidente stradale. Un'auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada autonomamente e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola insieme ai volontari di Varzo, che hanno messo in sicurezza il veicolo, stabilizzandolo, e hanno estratto l'uomo.

Il conducente, una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale sanitario della Croce Rossa e trasportato in ospedale in codice giallo.

Le operazioni proseguono con il recupero dell’auto tramite autogrù proveniente da Verbania. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Varzo per i rilievi del caso.