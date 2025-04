Festival Di-Se, al via la nuova edizione tra mostre, laboratori ed eventi

Torna il Festival dell’illustrazione Di-Se x BlitzArt, giunto alla sua quarta edizione e in programma a Domodossola da sabato 3 maggio a domenica 8 giugno. L’edizione 2025 fa parte del nuovo Interreg Italia-Svizzera “SensibilizzArte – l’arte come strumento di sensibilizzazione”, percorso transfrontaliero triennale che vuole unire arte, natura e tradizione per promuovere sostenibilità e turismo consapevole.

Tra mostre d’arte, laboratori creativi, workshop, incontri, performance dal vivo e talk, il festival porta nel nord in Ossola alcuni dei protagonisti più interessanti della scena artistica contemporanea. Questo primo appuntamento segna l’inizio di un ricchissimo programma e percorso culturale - sempre a ingresso libero - pensato per un pubblico di tutte le età che continuerà in estate e nella seconda parte dell’anno.

Cuore della manifestazione, come sempre, le storiche sale del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, che quest’anno si arricchiscono di una novità: per la prima volta saranno visitabili anche le ex-cucine. Sabato 3 maggio alle 18.30 inaugurazione delle quattro mostre principali di questa edizione. Sempre sabato 3 maggio dalle 10.00 alle 18.00, torna la grande mostra mercato “Plein Air” tra le vie centrali della città.

Quattro le mostre previste al Collegio Rosmini: nel refettorio e nella sala liberty “Continente di Carta” di Manuele Fior, a cura di Gianluca Folì; al museo di scienze naturali “La montagna in mano” di Andrea Guerzoni; in biblioteca “Suonala ancora Bombe. Anatomia di un libro illustrato” di Marta Nijhuis a cura di Andrea Tomasetig; infine, nelle ex cucine “Fragilis Natura Silentium”, installazione site specific a cura di Matteo Capobianco Ufo5.

L’offerta artistica continua nel “circuito off” che comprende mostre più raccolte ospitate in locali selezionati del centro storico di Domodossola: un percorso che dal Collegio Mellerio Rosmini si snoda tra le vie del centro. “Herbarium Oracle” di Elisa Seitzinger presso Altrove Vini e Piattini; “11.197 km” di Paolo Metaldi presso Balabiott Gastro Pub; “Circuito Apiario d’Autore” con i frontali delle arnie decorati con opere d’arte esposti nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro città.

Il festival è a cura di Paolo Lampugnani per Associazione Musei. Tutti gli appuntamenti sono possibili grazie al progetto Interreg Italia-Svizzera “SensibilizzArte – l’arte come strumento di sensibilizzazione” di cui Associazione Musei d’Ossola è capofila con la partecipazione di Fondazione Canova, Ente Aree Protette dell’Ossola e Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con comune di Naters e World Nature Forum, Base Camp del patrimonio mondiale dell’Unesco “Swiss Alps Jungfrau-Aletsch”.