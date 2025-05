Il Crodo scende di categoria, si salva il Fomarco

Crodo e Maggiora scendono in Terza Categoria alla fine del Campionato che ha visto l’Esio dominare la scena. La sentenza in Seconda Categoria è questa, dopo 26 turni che hanno sancito la supremazia della squadra diretta da Farina. Che nell’ultima partita ha affrontato il malmesso Crodo che, sceso in campo con soli 9 giocatori, ha poi dovuto abbandonare l’incontro avendone perso un altro per infortunio. Una brutta annata, da dimenticare, per la formazione antigoriana che pure era salita in Seconda grazie al bel campionato targato Daoro.

Sancita la supremazia Esio - con l'inossidabile Matteo Primatesta capocanniniere - ai play off vanno Castellettese e Dormelletto. I ticinesi vincono condannando alla retrocessione il Maggiora. Si salva in extremis il Casale Corte Cerro che piega proprio la Castellettese mentre la Voluntas Suna chiude con una sconfitta a Varallo.

Vince il Cireggio che passa a Gargalloe conquista tre punti d'oro per la permanenza. Battuta d’arresto per la Pro Vigezzo: la formazione vigezizna in casa contro il Riviera d’Orta, ma la squadra di Ivano Pennestri archivia un’annata soddisfacente. Nel derby ossolano successo per la Crevolese sul Fomarco, un risultato che comunque permette ai biancoverdi di salvare la pelle grazie al distacco di 8 punti in classifica dal Maggiora.

Risultati:

Esio-Crodo sospesa; Crevolese-Fomarco 3-1; Pro Vigezzo-Riviera d’Orta 2-3; Casale-Castellettese 2-1; Varallo P.- Voluntas Suna 3-0; Gargallo-Cireggio 0-1; Maggiora-Dormelletto 1-3.

Classifica :

Esio 67; Dormelletto 56; Castellettese 54; Varallo 46; Riviera 41; Gargallo 39; Pro Vigezzo 36; V. Suna 35; Crevolese 33; Casale CC, Cireggio 29; Fomarco 28; Maggiora 20; Crodo 6.