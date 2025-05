Il Badulerio piange la scomparsa di Roberto Cantoni

Cordoglio in Ossola e in particolare nella frazione del Badulerio di Domodossola per la morte a soli 63 anni di Roberto Cantoni a causa di una grave malattia.

Cantoni, idraulico di professione, era stato per molti anni presidente del circolo del Badulerio e promotore delle iniziative nel quartiere, su tutte quella del Carnevale, era infatti responsabile dei “pulentat”. Fino allo scorso anno aveva partecipato al Carnevale, mentre invece all'edizione di quest'anno nonaveva potuto essere presente a causa dell'aggravarsi della malattia. L'attaccamento al quartiere gli era stato trasmesso dai genitori, papà Pierino morto da alcuni anni, e la mamma Emma che ogni anno per il carnevale prepara le frittelle da distribuire ai partecipanti alla festa.

“E' stato un grande amico – ricorda Gianluigi Bottaro, un abitante del Quartiere molto attivo anche lui nelle varie iniziative- ; aveva un cuore grande, si è sempre dato da fare per gli altri, mancherà molto nel quartiere”.

Roberto lascia la moglie Alessandra i figli Paolo con Berenice e Andrea, la mamma Emma, la sorella Daniela e il fratello Piero. I funerali si svolgeranno venerdì 2 maggio nella chiesa del Badulerio alle 14.30. Il Rosario sarà recitato giovedì 1 maggio alle 17.30 nella chiesa della Collegiata.