Viola il divieto di avvicinamento e si introduce nella casa dell'ex compagno: 41enne arrestata a Domodossola

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola nei giorni scorsi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una 41enne di origini straniere per inosservanza del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, violazione di domicilio, percosse, minacce, porto abusivo di armi e danneggiamento.

I fatti risalgono alla sera del 25 aprile scorso quando la donna, in evidente stato di ubriachezza, è entrata nell’appartamento che aveva condiviso in passato con l’ex compagno, violando il provvedimento restrittivo del giudice, rifiutandosi di allontanarsi. L’ex compagno, visto il comportamento della donna, ha chiamato il 112 e ha atteso l’arrivo della pattuglia all’esterno dell’abitazione e ha riferito agli operanti quanto era poco prima accaduto. Quando i militari sono entrati in casa hanno sorpreso la donna intenta a rovistare nell’armadio della camera da letto. A nulla sono valsi i reiterati inviti, rivolti alla donna, di allontanarsi dall’abitazione. Quest’ultima, oltre a rifiutarsi in modo categorico ha asserito che quella era casa sua, che lei poteva entrarci e uscirci quando ne aveva voglia e che non le importava del provvedimento del giudice. Ha aggiunto che se l’avessero portata via, sarebbe ritornata armata di un martello con il quale avrebbe spaccato tutta la casa.

Per evitare che la situazione potesse degenerare, sul posto è stata inviata anche una pattuglia della stazione di Villadossola e, dopo diversi minuti di trattativa, i militari sono riusciti a convincere la donna ad uscire dall’appartamento. Alla domanda dei militari se avesse armi o oggetti idonei ad offendere, la donna ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico con una lama di oltre 7 centimetri. Accompagnata presso gli uffici della compagnia di Domodossola, una rapida verifica ha confermato che nei confronti della 41enne gravava una misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi all’ex compagno, emessa nell’ottobre scorso dal Tribunale di Verbania.

La donna è stata quindi dichiarata in arresto e, su disposizione del Pm di turno è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il giudice ha confermato la misura restrittiva. La donna dovrà anche rispondere di violazione di domicilio, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, percosse e minacce nei confronti dell’ex compagno nonché di danneggiamento per aver danneggiato la porta di ingresso di un altro appartamento dell’immobile dove sono avvenuti i fatti.