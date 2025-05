Aprile Varzese, si corre la “DvaRun Trail”

È in programma per giovedì 1° maggio, in una nuova giornata di festeggiamenti per l’Aprile Varzese, la seconda edizione della “DvaRun Trail”, un trail non competitivo di 12 chilometri e 800 metri di dislivello, organizzata dall’Asd Cairasca. È prevista anche una camminata, dal titolo “Camminando con Matilde”, della lunghezza di 4,5 chilometri con 250 metri di dislivello. L’appuntamento è fissato per le 9.30, con partenza e arrivo nel centro storico di Varzo.

Alle 12.30, poi, pranzo con pasta walser, polpette con patate e fagiolata in umido. Alle 19.30, invece, la cena a base di bollito misto alla piemontese. La serata si conclude a partire dalle 22.00 con la musica di Lucidellest, omaggio a Lucio Battisti.