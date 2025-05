La 27esima edizione della Fabbrica di Carta si conclude con Andrea Vitali

Si conclude giovedì 1° maggio la 27esima edizione della Fabbrica di Carta, il festival letterario in scena al centro culturale La Fabbrica di Villadossola. La giornata di oggi si apre alle 17.00 con la presentazione del libro “Abitare la montagna” di Marco Ninfatani, edito da Tararà. Il volume raccoglie storie di vita nelle terre alte, alla ricerca di nuovi significati della parola “casa”.

Si prosegue alle 18.00 con Alberto Pizzi, che presenta il suo libro “Tornerò lunedì”, edito da Morellini Editore. Ogni quarto lunedì al mese una donna sale al Mottarone. Il maresciallo Calarco, incuriosito da questo rituale, si trova coinvolto in un’indagine che lo porterà a scoprire molto più di quanto avesse immaginato.

Ultimo appuntamento della rassegna, in programma alle 21.00, è l’incontro con Andrea Vitali, ospite d’onore di questa edizione del festival. L’autore presenta il suo ultimo lavoro, “La profezia del povero Erasmo”, edito da Rizzoli, in dialogo con la giornalista Maria Elisa Gualandris. In una tragicommedia dal ritmo serrato, Andrea Vitali dà vita a una coppia di sfaccendati Bonnie e Clyde di provincia, irresistibili nella loro scelleratezza. Li racconta con l’arguzia e il gusto per l’assurdo che lo hanno reso uno degli autori più amati in Italia: trascinandoci insieme verso il baratro, con il sorriso.

Anche per l’ultima giornata di festival, i visitatori possono partecipare al gioco “Totoincipit”, tentando di indovinare gli incipit di alcuni celebri romanzi e aggiudicarsi una selezione di libri. Infine, è ancora visitabile la mostra “Con un libro…” con opere di artisti locali e dei ragazzi del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per persone con disabilità di Pieve Vergonte – Ciss Ossola.