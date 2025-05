Il solista Matteo Carigi e la Filarmonica Amadeus in concerto a Beura

La chiesa parrocchiale di San Giorgio a Beura Cardezza ospiterà venerdì 2 maggio il concerto dell'Orchestra Filarmonica Amadeus diretta dal Maestro Gianmario Cavallaro e che vedrà come violino solista Matteo Carigi, giovane musicista beurese. Saranno eseguiti il Concerto per Violino BWV 1041 di Johann Sebastian Bach e lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi con la partecipazione delle cantanti della Scala di Milano, Barbara Lavarian soprano e Victoria Shapranova contralto. Un evento di grandissimo livello culturale possibile grazie al contributo della ditta Domo Graniti e patrocinato dalla Parrocchia di Beura anche in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Beura, San Giorgio.

L'orchestra Filarmonica Amadeus è una realtà composta da musicisti professionisti di elevato prestigio, molti dei quali collaborano anche con importanti enti o fondazioni come l’Accademia della Scala, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Filarmonica Italiana e altre ancora. Propone musiche dal ‘600 al ‘900, concerti, sinfonie, sonate, musica Sacra, arie d’opera, colonne sonore e musiche da Film.

Il violino solista Matteo Carigi, classe 2002, beurese, ha iniziato lo studio del violino sotto la guida del maestro Davide Besana ed inseguito con il maestro Luca Braga. Studia presso il Conservatorio G.Boito di Parma e collabora con numerose orchestre.

Il concerto di venerdì 2 maggio si inserisce nel calendario della festa patronale di San Giorgio, che quest'anno sarà celebrata domenica 4 maggio con la messa solenne alle ore 10 , la processione, il banchetto delle torte e dei lavoretti e il pranzo presso il salone San Giorgio.

Sabato 3 maggio alle 15 saranno benedetti tutti i bambini in chiesa e seguirà poi al campo da calcio la festa per tutte le famiglie.