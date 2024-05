In piazza Mercato torna la "Silent Disco"

Sarà una festa con tanta musica, ma la sentiranno solamente i partecipanti attraverso le cuffie. Sabato 1 giugno in piazza Mercato a Domodossola si svolgerà la "Silent Disco" organizzato da Associazione Karma in collaborazione con Piazza Mercato Eventi, Pro Loco di Domodossola e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco.

Dalle 20 alle 24 il cuore della città si trasformerà in una discoteca all'aria aperta, la particolarità però è che non ci sarà musica: sarà possibile ascoltarla solo tramite le apposite cuffie che si potranno noleggiare in loco presentando un documento d'identità. La "Silent Disco" si era già svolta gli scorsi anni nel centro città, per poi spostarsi, per due edizioni, allo stadio Curotti. Quest'anno la scelta di ritornare in Piazza Mercato, rendendo l'evento, aperto a tutti e gratuito se non per l'eventuale noleggio delle cuffie, ancora più suggestivo.