I Cameristi della Scala chiudono la stagione sinfonica de La Fabbrica

Primavera in Musica, la stagione lirica e sinfonica fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Villadossola e realizzata in sinergia e con il fondamentale contributo economico della Fondazione Paola Angela Ruminelli, volge al termine. Il grande successo di pubblico dei primi due appuntamenti (il Requiem di Mozart e Cavalleria rusticana di Mascagni) ha certamente messo in evidenza la passione dell'Ossola per la musica operistica.

L'ultimo appuntamento è in calendario venerdì 9 maggio alle ore 21.00, come sempre al Teatro La Fabbrica di Villadossola: i Cameristi della Scala diretti da Francesco Muraca, con la voce del soprano Giulia Bolcato e il clarinetto solista di Fabrizio Meloni, saranno protagonisti di un concerto di celebri arie d'opera dal titolo “Da Rossini a Puccini. Cento anni di teatro in musica”.

“La gazza ladra” di Gioachino Rossini, “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, “La Traviata” e “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, “Carmen” di Georges Bizet, “Turandot” e “La Bohème” di Giacomo Puccini, le Danze dal “Gattopardo” di Nino Rota e una fantasia su temi di “Traviata” per clarinetto e orchestra di Donato Lovreglio compongono il programma della performance dell’orchestra da camera, formata da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Il concerto, così come tutta l’attività dei Cameristi della Scala, è sostenuto da Intesa Sanpaolo e, come tutte le manifestazioni organizzate e sostenute da Fondazione Paola Angela Ruminelli, è ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute alla Casa di Riposo Teresa Ceretti di Villadossola.