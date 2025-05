Il ciclismo amatoriale ricorda Azzurra Pedroli

Una giornata che celebra non solo lo sport ma anche la memoria di Azzurra Pedroli, commerciante scomparsa prematuramente all'età di 45 anni: domenica 18 maggio Domodossola si trasformerà nell’epicentro del ciclismo amatoriale con l’8° Trofeo Città di Domodossola 2025 – Centro Commerciale Sempione che vedrà anche assegnare il 2° Memorial a lei dedicato. L'evento è organizzato dalla società Ossola Cycling Team in collaborazione con Acsi. Spiega Massimo Fiumanò, team manager di Ossola Cycling Team: "Il memorial è stato voluto fortemente dalla direttrice del centro commerciale Sempione Cristina Salina e da Massimo Trischetti dove lavorava Azzurra. Ai vincitori di categoria sarà consegnata anche la maglia disegnata dalle figlie di Azzurra. La gara si sviluppa su di un tracciato di 25 km da ripetersi tre volte per tutte le categorie, e l’arrivo è previsto in piazza Orsi Mosé. Ringraziamo tutti gli sponsor che rendono possibile la manifestazione".

La gara dunque si snoda su un percorso di 75 km, tre giri da 25 km per Junior, Senior, Veterani e Debuttanti con partenza alle 9.50.

Gentleman, Supergentleman e Donne correranno la stessa distanza e per loro la partenza sarà alle 10.

Azzurra Pedroli, scomparsa prematuramente il 4 settembre 2022 a soli 45 anni, era nota per il suo sorriso e la passione per il lavoro.

Dapprima titolare di un negozio di panetteria e pasticceria a Masera, poi commerciante presso il negozio di tabaccheria del centro commerciale, era un'appassionata promotrice delle tradizioni locali. Azzurra infatti aveva collaborato con numerosi enti e si era occupata della promozione del territorio ossolano dal punto di vista della tradizione, e aveva organizzato i mercatini di prodotti tipici che anni fa si svolgevano nel Borgo della Cultura.