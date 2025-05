La Fanfara Alpina Ossolana celebra 50 anni con “Carosello 2025"

Il 2025 è un anno importante per la Fanfara Alpina Ossolana che festeggia i 50 anni di attività. Cresce l'attesa per l'evento del 17 maggio il più rilevante del programma di iniziative per l' anniversario: il Carosello 2025 che si terrà allo Stadio Curotti di Domodossola. Le celebrazioni si erano aperte il 4 gennaio a Macugnaga con un concerto augurale di buon anno poi sono seguiti altri appuntamenti.

Lo spettacolo del 17 maggio sarà ancora più suggestivo di quello del 2023, tenutosi in occasione del centenario della sezione degli alpini di Domodossola, che vide la presenza di tre fanfare per un totale di 111 elementi. Saranno infatti quest'anno ben quattro le Fanfare Alpine ad esibirsi: quella di Montenero nel torinese, quella Valtellinese, la Rogno della provincia di Bergamo e la Fanfara Alpina Ossolana in tutto circa 170 strumentisti. L'appuntamento è per le 20.45 e l'ingresso è libero.

“L'esibizione ricalca quella del maggio 2023 che aveva riscosso grande successo– spiega il vice presidente e portavoce della Fanfara Gian Paolo Bellò - in termini di apprezzamento e di affluenza. Quella di quest'anno sarà ancora più spettacolare. Ogni complesso presenterà il proprio Carosello caratterizzato dall'esecuzione di coreografie realizzate a tempo di musica. Ci sarà anche un momento collegiale nel quale gli strumentisti saranno impegnati nel disegnare scritte e figure evocative dell'evento”.

A fare da corollario alla rappresentazione ci saranno rappresentanze degli alunni delle scuole Kennedy di Domodossola e della scuola primaria di Malesco. Nel caso di maltempo al posto dello svolgimento del Carosello al Curotti è previsto un concerto delle quattro fanfare nella chiesa Collegiata di Domodossola.