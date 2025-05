Crevoladossola, un'asta pubblica per l'alienazione di un immobile di proprietà comunale

Il comune di Crevoladossola ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di un immobile di proprietà comunale, sito in via Dei Silva 4. L’asta è prevista per martedì 3 giugno alle 10.00 nella sala consiliare del municipio, dove si procederà all’esame delle offerte pervenute.

L’immobile in vendita è costituito da un appartamento ubicato al piano interrato di uno stabile di tre livelli, costruito alla fine dell’Ottocento e successivamente ristrutturato.

Chi fosse interessato – privati cittadini, enti, società o imprese - può presentare la propria offerta in un plico chiuso contenente la domanda di partecipazione all’asta e i documenti richiesti nel bando (pubblicato sul sito del comune). Le offerte dovranno pervenire al comune di Crevoladossola entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 29 maggio. I partecipanti devono presentare un’offerta il cui importo sia superiore di almeno il 5% a quello della base d’asta, fissata a 40mila euro. L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa.

Il 3 giugno, in seduta pubblica, il presidente di gara procederà all’apertura delle buste e alla verifica delle offerte e della documentazione prevista. All’apertura delle buste potranno presenziare i soggetti interessati. Qualora l’asta andasse deserta, si procederà ad un secondo incanto in data da stabilirsi.