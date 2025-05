Minaccia un gruppo di amici con un falcetto: denunciato un 80enne a Crodo

I carabinieri della stazione di Crodo hanno denunciato un uomo di 80 anni per minaccia aggravata. I fatti sono avvenuti nel fine settimana all’interno di un circolo, dove un gruppo di amici si era ritrovato per una grigliata. L’80enne, entrando nel locale risentito per non essere stato salutato nel modo dovuto ha iniziato ad inveire contro il gruppo. Vani i tentativi di un conoscente per riportarlo alla calma, tanto che l’uomo è uscito dal locale, rientrando poco dopo brandendo un falcetto con una lama di 40 centimetri preso nell’auto, con il quale ha minacciato i presenti. I carabinieri intervenuti, dopo aver sequestrato il falcetto, identificato i presenti e raccolto le loro dichiarazioni, hanno denunciato l’uomo per minaccia aggravata.