Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

È stata diffusa, come di consueto, da Autostrade per l’Italia l’informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri per la settimana del 19 maggio. Di seguito l’elenco completo dei lavori previsti nei prossimi giorni.

Cantieri di chiusura permanente:

Chiusura dell’uscita dello svincolo libero di Meina provenendo da Genova e contemporanea chiusura dell’entrata di Meina in direzione Gravellona Toce, dalle 6.00 di lunedì 19 maggio alle 14.00 di venerdì 23 maggio. Consigliato l’utilizzo della stazione di Arona o dello svincolo libero di Carpugnino.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura dell’entrata della stazione di Arona in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 19 e mercoledì 21 maggio; entrata consigliata a Castelletto Ticino.

Tra Arona e Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 20 maggio. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona.

Chiusura dell’uscita dello svincolo libero di Gravellona Toce provenendo da Ornavasso dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 19 maggio; uscita consigliata a Verbania.

Chiusura dell’uscita della stazione di Borgomanero provenendo da Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 20 maggio; uscita consigliata ad Arona.

Chiusura dell’entrata dello svincolo libero di Gravellona Toce in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 21 maggio; entrata consigliata a Verbania.

Chiusura dell’uscita della stazione di Borgomanero provenendo da Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 21 maggio; uscita consigliata ad Arona.

Chiusura dell’uscita dello svincolo libero di Verbania provenendo da Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 22 maggio; uscita consigliata a Gravellona Toce.

Tra allacciamento A26/D36 e Vercelli est in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 22 maggio; uscita consigliata a Vercelli ovest e possibile rientro a Vercelli est.

Tra Baveno e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 22 maggio; uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Chiusura delle entrate della stazione di Borgomanero dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di giovedì 22 e venerdì 23 maggio; entrata consigliata a Castelletto Ticino.

Sulla D08 Gallarate - Gattico, tra allacciamento A26/D08 e Castelletto Ticino in direzione Gallarate dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 19 e venerdì 23 maggio; uscita consigliata a Borgomanero o Arona e possibile rientro a Castelletto Ticino.

Tra Vergiate/Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione Gattico dalle 21.00 alle 5.00 nelle notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 maggio; uscita obbligatoria a Vergiate e possibile rientro a Castelletto Ticino.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Arona e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 169+000 e 172+500 in modalità permanente da lunedì 19 a venerdì 23 maggio.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce tra le pkm 181+700 e 184+000 in modalità permanente da lunedì 19 a venerdì 23 maggio.

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce tra le pkm 187+000 e 189+000000 in modalità permanente da lunedì 19 a venerdì 23 maggio.

Sulla D3 Stroppiana – Santhià, tra allacciamento D36/A4 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+500 in modalità permanente.

Tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 22+500 e 24+500 in modalità permanente.