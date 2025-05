Luigi Spadone parla della Val Grande su Rai 2

Oggi, 20 maggio, su Tg2 Italia Europa in diretta, abbiamo avuto il piacere di ascoltare il Presidente del Parco Nazionale della Val Grande e vicepresidente di Federparchi Luigi Spadone. Durante la trasmissione, Spadone ha condiviso riflessioni molto importanti sull’importanza dei parchi per la biodiversità, l’ambiente e per il nostro futuro. Ha sottolineato come i parchi siano essenziali per mantenere un equilibrio tra uomo e ambiente e per proteggere le meraviglie naturali che ci circondano.

In questa giornata speciale, in cui si celebra anche la Giornata mondiale delle api, si è parlato anche del ruolo fondamentale degli impollinatori per la salute degli ecosistemi e per la nostra stessa sopravvivenza. Un’occasione importante per riflettere sull’importanza di tutelare queste piccole ma vitali creature e l'ambiente in cui vivono e una vetrina prestigiosa per il Parco Nazionale della Val Grande.

Puoi guardare il contenuto completo di questa interessante intervista a questo link: Tg2 Italia Europa del 20/05/2025.