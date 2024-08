Ossola Guitar Festival, un incontro formativo sulla comunicazione per gli eventi

Venerdì 2 agosto alle 18.00 Domocentro ospita un nuovo appuntamento “extra festival” di Ossola Guitar Festival 2024. Protagonisti i fratelli Andrea ed Elena Pavan, che tengono una conferenza sul tema “Focus on stage: comunicazione per eventi”. Durante l’incontro, gli esperti illustrano strategie all’avanguardia, design grafico, fotografia e video streaming per potenziare l’impatto visivo degli eventi.