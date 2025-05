Chiorino: ''Il Vco ha energie straordinarie da valorizzare: la regione è al fianco del territorio” FOTO

Una giornata intensa e concreta, all’insegna del confronto diretto con le realtà scolastiche, produttive e istituzionali del Verbano Cusio Ossola: è quella che ha visto protagonista venerdì 23 maggio Elena Chiorino, vicepresidente della regione Piemonte e assessore all’istruzione e merito, formazione e lavoro, accompagnata dal consigliere comunale di Domodossola Angelo Tandurella, che ha seguito l’intero percorso.

Dal mondo della scuola a quello dell’impresa, passando per i tavoli istituzionali e sindacali, la visita ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra la regione e un territorio che, con le sue specificità, offre grandi potenzialità di sviluppo.

La giornata si è aperta a Verbania con il sindaco Giandomenico Albertella e il presidente della provincia Alessandro Lana, con la visita al liceo Cavalieri, uno dei licei sportivi del Piemonte, dove Chiorino ha sottolineato l’importanza di offrire ai giovani ambienti scolastici sani, sicuri e di qualità: “Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra Nazione. È una grande soddisfazione vedere come i fondi pubblici si traducano in spazi belli e funzionali, a beneficio di studenti e docenti”.

A seguire, presso il comune di Verbania, l’incontro con il sindaco, il presidente della provincia e una delegazione di lavoratori Barry Callebaut insieme alle rappresentanze sindacali: “Siamo pienamente concentrati sulla crisi in corso – ha dichiarato il vicepresidente – e continuiamo a lavorare con determinazione per favorire una soluzione positiva. Il prossimo confronto con l’unità di crisi regionale è previsto per il 27 maggio”.

Nel cuore della giornata, il confronto con l’Unione Industriale del Vco ha restituito l’immagine di un territorio dinamico e più forte delle criticità, con una produzione in crescita e un tessuto imprenditoriale attento all’innovazione e alla qualità. “Qui - da chi presta servizio nel turismo o nell’industria - lavorano migliaia di persone che rappresentano la spina dorsale dell’economia locale. La regione è al fianco di chi crea valore e occupazione, per sostenere le transizioni e rafforzare le eccellenze”, ha detto Chiorino.

Due importanti realtà aziendali hanno aperto le porte alla vicepresidente: la Manifattura di Domodossola, impresa storica del Made in Italy oggi guidata con competenza e passione da una nuova generazione tutta al femminile, e la Tormet Srl di Casale Corte Cerro, torneria di precisione che da oltre cinquant’anni unisce tecnologia e attenzione al benessere dei lavoratori. “Stare bene al lavoro è una condizione essenziale – ha ricordato Chiorino – e queste aziende dimostrano come welfare e competitività possano crescere insieme. Ho trovato due realtà che hanno saputo fare tesoro del connubio tra tradizione e innovazione: splendidi esempi di eccellenze Made in Italy”.

Ha chiuso la giornata l’incontro presso il Tecnoparco del Vco, con un confronto costruttivo tra regione, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. Al centro dell’incontro, le prospettive occupazionali del territorio e le misure a supporto di lavoratori e imprese. “Una politica che ascolta è una politica capace di costruire – ha concluso il vicepresidente –. Il confronto con chi vive e lavora sul territorio è la base per scelte concrete e di buonsenso”.

A margine della giornata, il consigliere comunale di Domodossola Angelo Tandurella ha espresso la propria soddisfazione: “Ringrazio la vicepresidente Chiorino per la presenza e per l’attenzione concreta che ha voluto riservare al nostro territorio. Il Verbano Cusio Ossola è una terra di persone laboriose, che non si arrendono davanti alle difficoltà ma che ogni giorno dimostrano di voler costruire il proprio futuro. Questa visita è un segnale importante e rafforza il legame tra istituzioni e territorio”.