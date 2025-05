Le previsioni meteo per il fine settimana

Nel fine settimana correnti da nord-nordovest manterranno condizioni prevalentemente stabili e parzialmente soleggiate. “Nel corso della giornata di lunedì – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - lo scorrimento di un'ondulazione depressionaria sul nordovest italiano determinerà un aumento della copertura con precipitazioni sparse sulla regione”.

SABATO 24 MAGGIO 2025

Nuvolosità: al mattino addensamenti sul settore pedemontano occidentale e velato altrove, nel pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso con cumuli in formazione a ridosso delle Alpi. Precipitazioni: deboli rovesci isolati al primo mattino; al pomeriggio assenti salvo isolati fenomeni a ridosso dei rilievi. Zero termico: in rapida risalita fino a 2700-2900 m. Venti: generalmente deboli, sulle Alpi da nordovest, sull'Appennino da nord, in pianura orientali al mattino e variabili al pomeriggio. Rinforzi sulle Alpi e, al mattino, sulle pianure orientali

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso con velature in transito nella prima parte della giornata. Precipitazioni: assenti, salvo deboli e isolati rovesci pomeridiani nelle vallate alpine. Zero termico: in ulteriore rialzo fino a 3100 m a nord e 3300 m a sud. Venti: deboli, da nordovest sulle Alpi e da sudovest sull'Appennino, variabili in pianura