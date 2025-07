Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all'insegna dell'instabilità. "Il Piemonte - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si trova sotto l'influenza di un promontorio inter-ciclonico compreso tra una vasta depressione centrata sulla Polonia e un minimo barico sulle coste atlantiche iberiche. Il cielo sarà prevalentemente soleggiato con temperature nella norma e annuvolamenti limitati ai rilievi alpini con deboli piovaschi. Successivamente la circolazione depressionaria atlantica avanzerà verso est interessando il Piemonte tra sabato pomeriggio e domenica mattina con una diffusa ma moderata instabilità caratterizzata da rovesci e temporali. In seguito è previsto un aumento dei valori di pressione e temperatura".

SABATO 12 LUGLIO 2025

Nuvolosità: cielo inizialmente sereno; aumento della copertura nuvolosa in tarda mattinata sui rilievi in estensione alle zone pianeggianti adiacenti dal pomeriggio. Precipitazioni: primi rovesci e temporali sui settori alpini verso mezzogiorno, in intensificazione su valori localmente moderati nel pomeriggio con possibile estensione alle vicine zone pedemontane. Zero termico: in lieve aumento sui 3900-4000 m nel pomeriggio, calo di 200 m in serata. Venti: deboli localmente moderati da ovest sulle Alpi, da sud su Appennino e basso Piemonte. Calma di vento sugli altri settori

DOMENICA 13 LUGLIO 2025

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con maggiore copertura sui settori pianeggianti; schiarite dalla tarda mattinata con nuova formazione di cumuli nel pomeriggio in dissolvimento serale. Precipitazioni: diffusi rovesci e temporali di debole o localmente moderata intensità fino al primo mattino; graduale esaurimento nelle ore successive con nuovi rovesci sui rilievi al pomeriggio. Zero termico: in calo al primo mattino fino ai 3700-3800 m; successivo progressivo rialzo fino a 4000-4200 m in serata. Venti: deboli o localmente moderati da ovest sulle Alpi, da sud su rilievi appenninici e pianure adiacenti. Calma di vento sugli altri settori