Quasi 800 iscritti per la But Formazza 2024

Ormai è tutto pronto: sabato 13 luglio si corre l’edizione 2024 di But Formazza, nella meravigliosa cornice dell’alta Val Formazza, resa ancora più affascinanti dalla molta neve presente.

Proprio la neve ha costretto gli organizzatori di Formazza Event ad apporre modifiche ai tracciati di Bettelmatt Ultra Trail e Bettelmatt Super Race, le due gare più lunghe, per motivi di sicurezza. Si toccherà comunque il punto più alto del percorso il mitico Rifugio 3A, a quasi 3.000 m di altezza: Bettelmatt Ultra Trail avrà un percorso di circa 53 km per circa 3.165 m D+, mentre Bettelmatt Super Race avrà un percorso di circa 40 km per 2.487 m D+.

Rimarrà invariato invece il percorso di Bettelmatt Race, 22 km per 1.320 m D. in ogni caso, per tutte le corse sono obbligatori i ramponcini.

Per i meno allenati c’è un’altra possibilità: la Bettelmatt Mini Trail, 6 km per circa 200 m D+, l’unica gara per cui le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sabato 13 luglio.

Sono comunque già tantissimi gli iscritti totali, ben 765, divisi tra i 113 di But, i 178 della Bsr, i ben 454 della BR e i 20, ma sicuramente destinati a crescere, della Bmt. Saranno 13 le nazioni rappresentate, così come le regioni italiane al via della prova formazzina.

Tra gli atleti più quotati Chiara Boggio, Laura Trentani, Luca Sogni e Fabio Rolando nella gara lunga, Yulia Baykova, Monica Moia, Paolo Dellavesa e Stefano Piana nella Bsr, Veronica Riccio, Martina Rigoli, Mauro Bernardini, Roberto Giacomotti (vincitore della BSR 2023) nella Br.

But partirà alle ore 6.00; alle ore 8.00 sarà la volta degli atleti della Brs, mentre la Bettelmatt Race prenderà il via alle 9.30. Alle 10.30 gran finale delle partenze con la Bmt.