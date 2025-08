La Protezione civile del Piemonte a Roma al servizio del Giubileo dei giovani

La Protezione civile della Regione Piemonte è a Roma per partecipare attivamente al Giubileo dei giovani, in programma nella capitale da oggi al 4 agosto. Per garantire l’efficacia dell’organizzazione, la Regione ha mobilitato una Colonna mobile composta da 95 volontari, 2 funzionari regionali e 20 automezzi: un contributo che rappresenta quasi un quinto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni italiane. Il Giubileo dei giovani convoglierà nella Capitale circa 500.000 ragazzi e ragazze da 146 Paesi di tutto il mondo.

Il gruppo di operatori piemontesi partecipa attivamente alla gestione dei flussi nei punti sensibili della città, con particolare attenzione agli eventi di maggiore affluenza, come la Giornata penitenziale al Circo Massimo e la Santa Messa con il Santo Padre nell’area di Tor Vergata. Il loro intervento punta a garantire una circolazione ordinata e sicura dei pellegrini.

La Protezione civile piemontese è inoltre incaricata di fornire informazioni, orientare i partecipanti e distribuire acqua e generi di conforto. Particolare cura viene dedicata alle persone con disabilità, attraverso un’assistenza calibrata alle necessità specifiche. Gli operatori provvedono anche all’allestimento e alla gestione di docce, servizi igienici, condutture idriche e nebulizzatori.



La partecipazione al Giubileo dimostra la solidità e l’efficienza del sistema regionale di Protezione civile. Provenienti da diverse associazioni territoriali, i volontari mettono in campo le competenze acquisite durante interventi in situazioni di emergenza, rafforzando la capacità di risposta in contesti ad alta complessità.



"Siamo orgogliosi - ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - di offrire il nostro contributo a un evento così importante per i giovani di tutto il mondo. I nostri volontari rappresentano il volto migliore di una comunità generosa e sempre pronta a intervenire".

L’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi ha concluso aggiungendo che "questa partecipazione conferma l’eccellenza del nostro sistema di Protezione civile, che riesce a coniugare disponibilità, preparazione e senso civico".