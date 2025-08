''E' il protocollo che dice che Conser Vco deve acquistare il terreno dell'ex poligono''

‘’La decisione di rivolgerci ad un legale per quanto riguarda la vendita del terreno è semplice: si tratta di ottemperare al protocollo firmato con Conser Vco’’.

Lo dice Elio Fovanna, sindaco di Premosello Chiovenda, dopo la decisione di affidare questa pratica ad un avvocato che dovrà capire se c’è stato un danno per il Comune di Premosello Chiovenda, che aveva firmato un protocollo per la cessione del terreno.

La vicenda, dicevamo, è quella legata alla mancata cessione al Consorzio rifiuti del Vco del terreno dove c’era l’ex poligono di tiro di Cuzzago. Lì doveva sorgere l’impianto a biogas per il trattamento dei rifiuti organici prodotti in provincia. Un progetto poi cancellato.

L’amministrazione comunale ha dunque deciso di tutelarsi ‘’perché la vendita del terreno era nell’accordo, indipendentemente dal fatto che sarebbe o meno sorto l’impianto a biogas’’. Pertanto, secondo l'amministrazione, anche se il ‘’biogas’’ non sarà realizzato Conser Vco dovrebbe farsi carico dell’acquisto dell’area.

‘’Un atto dovuto, poiché questo protocollo ha ancora valore – ribadisce Fovanna – e che certo non a nulla a che fare con la tassa rifiuti che pagano i premosellesi, che non per questo problema subirà aumenti’’.