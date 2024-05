Bruno Stefanetti è l'unico candidato alle amministrative di Varzo

I cittadini di Varzo sono chiamati alle urne, l’8 e il 9 giugno, per le elezioni amministrative che designeranno il nuovo sindaco. Come già accaduto nel 2019, l’unico candidato alla carica di primo cittadino è Bruno Stefanetti, che sta per concludere il suo secondo mandato consecutivo.

Stefanetti arriva alle urne con la lista “Varzo Vivo”, che comprende i candidati consiglieri Luciana Biselli, Adriano Cordoni, Fabiano Cugnoni, Lucrezia Filosi, Giuliana Galbiati, Milvio Luongo, Mattia Maccagno, Fabio Rossetti, Samuele Saba, Mauro Tiboni.