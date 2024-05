All'Arena Beach l'evento conclusivo del progetto “Youth4future”

Giunge al termine il progetto “Youth4future”, promosso in rete dall’ufficio scolastico provinciale del Vco, sportello Eurodesk del Vco, Consulta Provinciale degli studenti Vco, cooperativa Vedogiovane, associazione Apollo. L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea, offre ai giovani un’occasione di confronto e partecipazione sui temi prioritari per il loro futuro. L’evento di chiusura del progetto si tiene mercoledì 29 maggio all’Arena Beach di Verbania. Il programma inizia alle 17.00 con la conferenza finale. Alle 18.00 un laboratorio dal titolo “Giovani & futuro: risultati e prospettive future”. Infine, dalle 19.00, aperitivo e dj set. Per partecipare è necessaria la prenotazione, tramite l’apposito modulo online entro il 28 maggio.

L’evento è rivolto a giovani e rappresentanti delle realtà attive in tema di politiche giovanili, interessati a scoprire di più sul progetto e sulle iniziative di rete attivabili a favore dei giovani.

Sarà un’occasione informale per festeggiare i risultati fin qui conseguiti ed elaborare i prossimi passi.

Verranno presentati i punti chiave emersi nei laboratori di futuro, nati dal confronto tra giovani, adulti, docenti operatori sui temi: affettività e relazioni di genere, scuola del futuro, relazioni adolescenti e adulti. L’evento del 29 maggio, ospiterà anche l’intervento di Dario Ianes, esperto già coinvolto nel laboratorio “la scuola del futuro”, che ci aiuterà ad inquadrare le tematiche di interesse giovanile, nonché ad elaborare conclusioni e piste di sviluppo, rispetto ai risultati fin qui emersi. Inoltre, verrà data una panoramica dei risultati di tutte le altre attività del progetto, che oltre, ai 3 laboratori di futuro, ha incluso attività di orientamento allo studio e lavoro, in rete con partner territoriali, attività di cittadinanza europea, visita alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea per una delegazione di 20 giovani, anche in preparazione alle elezioni europee, eventi di aggregazione giovanile.