Luisa Morgantini, prima a Villadossola poi in Vaticano a parlare di pace

Mercoledì a Villadossola, nel fine settimana in Vaticano.

E' il programma della settimana che porterà Luisa Morgantini prima a Villadossola, per una serata dal titolo ‘’Palestina una pace impossibile?’’ e poi il 30 maggio in Vaticano, dove incontrerà Papa Leone XIV con una decina di rappresentanti di Assopace Palestina, associazione di cui Luisa fa parte da decenni e ne è presidente.

Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, è anche Cittadina onoraria di Villadossola, città dove è nata assieme ai suoi fratelli, Ilario e Roberto, che mercoledì saranno con lei nella sala consiliare del municipio per una serata sulla pace, organizzata dal gruppo di minoranza in consiglio Uniti per Villa.

‘’In un momento in cui la "Terza Guerra Mondiale a pezzi" - come l'ha definita Papa Francesco - bussa alle nostre coscienze, ci ritroviamo per ascoltare le testimonianze dirette di chi da anni si occupa di conflitti, e per riaffermare insieme il valore dell' articolo 11 della Costituzione: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli..." spiegano da Uniti per Villa. L’incontro pubblico è in programma alle 20.30.

Poi, venerdì, Luisa sarà in Vaticano, dal Papa.