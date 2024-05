A Montecrestese passeggiata enogastronomica lungo antiche mulattiere

Montecrestese è un museo a cielo aperto che potrà essere apprezzato anche con una passeggiata enogastronomica e culturale: torna infatti il 2 giugno il "Giro delle Frazioni" organizzato dalla locale Pro Loco. Si tratta di un percorso lungo vecchie mulattiere, vicoli e sentieri che attraversano il territorio del ridente paese ossolano. La partenza è prevista da Viganale, nei pressi del parco dell'amicizia Adolfo Botta, dalle 9.00 alle 10.00. Il ritorno tra le 16.30 e le 17.00.

Sarà un viaggio nel tempo per ammirare paesaggi suggestivi e visitare gli angoli più remoti dei vecchi borghi rievocando la storia e le tradizioni rurali di Montecrestese.

Lungo il percorso saranno proposti colazione con caffè o the, “aperimonte” con prodotti tipici locali, una fumante polenta e per finire dolce, caffè.

Il costo per partecipare alla passeggiata enogastronomica di 20 euro a persona (gratis per i bambini fino a 6 anni, da 6 a 10 anni 10 euro). La passeggiata è adatta a tutti e per i più pigri e previsto anche un servizio navetta.