Dal 18 al 20 luglio torna “Cosa in Festa” al campo sportivo di Cosasca

E' in programma dal 18 al 20 luglio al campo sportivo di Cosasca “Cosa in festa” organizzata dall'associazione “Insieme per Cosasca”. Venerdì 18 alle 17.30 inizio della festa con un aperitivo con dj. Alle ore 19 apertura del punto di ristoro con griglia e cucina. Alle 21 serata con il gruppo Yabadabadu e a seguire dj Max Hair.

Sabato 18 in mattinata inizio torneo di tennis. Alle 12 apertura del ristoro e della cucina. Alle ore 14 torneo per i bambini, alle 17.30 aperitivo con dj Vincenzo di Studio 92. Alle 19 apertura del ristoro griglia a cucina. Alle 21 musica e danze con Cinque % a seguire dj Vincenzo di Studio 92.

Domenica 20 alle 10 torneo di calcio VI memorial Davide e Valentina . Alle 12 apertura ristoro, griglia e cucina con la proposta anche di polenta tapelucco e spezzatino. Alle 17,30 finali e premiazioni aperitivo con dj. Alle 19 apertura ristoro, griglia e cucina. Alle 21 serata danzante con Arcobaleno band.