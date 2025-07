Andrea Crisanti al Rosmini per parlare di genetica e salute pubblica

Giovedì 17 luglio alle ore 21, sullo scalone del collegio Rosmini di Domodossola, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Riscrivere le regole dell’ereditarietà: la genetica contro le malattie trasmesse dagli insetti”, che vedrà protagonista Andrea Crisanti, microbiologo di fama internazionale e figura di riferimento nella ricerca genetica applicata alla sanità pubblica.

L’evento si inserisce in una duplice cornice: quella delle celebrazioni per il 25° anniversario dell’Associazione Ars.Uni.Vco e quella della Scuola Alpina Internazionale di Matematica e Fisica Domoschool, prestigioso programma formativo e di ricerca che ogni anno porta in Ossola studiosi da tutto il mondo.

A dialogare con il professor Crisanti saranno due docenti universitari di rilievo: Pierpaolo Mastrolia e Sergio Cacciatori, che condurranno il pubblico in un viaggio tra biologia molecolare, scienza genetica e innovazione nella lotta alle malattie infettive.