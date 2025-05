Il ministero smentisce la Regione: solo un Dea nel Vco. Sarà ospedale unico?

“È finalmente arrivato il parere del Ministero della Salute sul progetto di edilizia sanitaria per il Verbano Cusio Ossola, ed è un parere che conferma in pieno quanto il Partito Democratico del Vco sostiene da anni: la proposta avanzata dalla giunta Cirio di mantenere e riqualificare i due ospedali esistenti di Verbania e Domodossola non è mai stata percorribile”. Così il coordinamento provinciale del Pd commenta quanto espresso nel parere del ministero sulla complessa gestione degli ospedali.

“Il ministero è chiarissimo – proseguono dal Pd - solo un presidio unico potrà conservare il Dea e l’intero spettro di discipline previste dal decreto ministeriale 70/2015. Non c’è spazio per soluzioni di comodo o promesse elettorali senza fondamento. Quella del doppio ospedale è sempre stata una bugia politica, smentita ora nero su bianco dal Governo nazionale”.

“Cirio e la destra di governo sono ora davanti all’unica scelta possibile: mettere in campo la realizzazione di un nuovo ospedale baricentrico, moderno, funzionale e all’altezza dei bisogni di tutto il territorio del Vco”, dichiara Riccardo Brezza, segretario provinciale del Pd.

“Chiediamo al sindaco di Verbania Giandomenico Albertella di smetterla di fare lo struzzo: come presidente della rappresentanza dei sindaci Asl ha il dovere di agire. È passato oltre un anno di silenzi, ambiguità e bugie. Ora è il momento della verità e del coraggio”, incalza Brezza.

Il Partito Democratico del Vco ribadisce la propria disponibilità a lavorare, da subito, per una soluzione concreta e condivisa, ma avverte: “Non c’è più tempo da perdere. La sanità non può aspettare le beghe interne al centrodestra. Chiediamo che entro l'estate si chiuda questo teatrino fatto alle spalle dei cittadini e del loro diritto alla salute”.