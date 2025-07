Caretti (Cisl) sul nuovo piano socio-sanitario regionale: "Buon inizio, ma la strada è ancora lunga"

“In attesa dell’incontro del 4 agosto prossimo con l’assessore regionale alla sanità Riboldi nel quale verrà presentato ufficialmente a Cgil Cisl Uil regionali il nuovo piano socio-sanitario della regione, riteniamo importante sottolineare positivamente il metodo usato in questa fase dalla giunta regionale”. Sono parole di Luca Caretti, segretario generale Cisl Piemonte in merito alla presentazione del nuovo piano socio-sanitario della regione Piemonte.

“Ci troviamo – prosegue - di fronte a un documento che mancava in regione da parecchi anni e che finalmente fornisce una visione strategica su uno dei temi prioritari per i cittadini piemontesi: la sanità. Per noi è importante che al centro di questa visione strategica ci sia il servizio sanitario nazionale e tutto quello che ruota intorno alla persona e ai suoi bisogni di salute e assistenza”.

“Sempre sul metodo - aggiunge Caretti - vale forse la pena ricordare che il confronto con il sindacato su questa materia non può fermarsi qui, ma dovrà proseguire. Ci potrà essere anche un aggiornamento del piano all'atto della sua applicazione pratica nei diversi territori in base a ricadute ed esigenze condivise. Si tratta quindi di un buono inizio da parte dell’assessorato regionale alla sanità che va nella direzione di una necessaria collaborazione e condivisione con tutti gli attori interessati, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Noi faremo, con spirito costruttivo, la nostra parte per arrivare al miglior risultato possibile, un risultato che soddisfi innanzitutto i cittadini piemontesi”.