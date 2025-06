Asl Vco, sciopero generale del personale della dirigenza sanitaria

Uil Fpl Vco proclama, per la giornata del 30 giugno, uno sciopero generale per l’intera giornata o turno di lavoro di tutto il personale della dirigenza sanitaria dell’Asl Vco. allo sciopero aderisce anche il settore di specialistica ambulatoriale interna dell’Asl Vco.

Il sindacato proclama lo sciopero per le seguenti motivazioni: “ Visto l’esito negativo registrato nel tentativo di conciliazione per la procedure di raffreddamento sui conflitti nei servizi pubblici essenziali tenutosi davanti al Prefetto del Verbano Cusio Ossola il 21 maggio 2025; visto l’atteggiamento dell’Asl del Vco, che ritiene di applicare il Ccnl a sua discrezione e a seconda il suo interesse (quando trattasi di superamento delle 10 reperibilità mensili l’accordo nazionale può essere derogato e l’interpretazione si fa estensiva, invece, quando si tratta del recupero delle ore eccessive maturate prima dell’entrata in vigore del Ccnl 23 gennaio 2024 l’interpretazione si fa restrittiva e a danno dei lavoratori) e ritiene di distribuire le risorse per le prestazioni aggiuntive ad alcuni reparti e servizi retroattivamente, mentre ad altri successivamente all’approvazione di specifici progetti; visto che presso l’Asl del Vco, nonostante il cambio della direzione generale del 1° gennaio 2025, resta viva la frase di gattopardesca memoria: “affinchè tutto cambi tutto deve restare uguale””.