Giornata mondiale senza tabacco, Asl Vco al fianco dei cittadini con uno stand informativo

Ogni anno l’Oms promuove il 31 maggio come “Giornata mondiale senza tabacco” per ricordare ed evidenziare i rischi per la salute associati al consumo di tabacco e sostenere politiche efficaci per ridurne il consumo. Nell’ambito di questa giornata, l’Asl Vco sarà presente con gli operatori del centro per il trattamento del tabagismo presso la galleria piano terra del centro commerciale “Le Isole” di Gravellona Toce sabato 31 maggio dalle 10.00 alle 18.00 per sensibilizzare la popolazione.

Il tema scelto quest’anno dell’Oms mira a svelare le strategie impiegate dalle industrie del tabacco e della nicotina per rendere i prodotti più allettanti, sensibilizzando l’opinione pubblica e rendendola più consapevole. I giovani rappresentano il target di consumatori più esposto e più attratto dai prodotti del tabacco a base di nicotina “non tradizionali”: vaporizzatori e sigarette elettroniche, tabacco riscaldato, bustine alla nicotina, tabacco da masticare. Spesso l’utilizzo di questi prodotti induce il consumatore ad approdare, con il tempo, alle sigarette tradizionali e quindi ad un uso cronico di tabacco.

Il consumo di tabacco (tabagismo) rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di tumori e malattie cardiovascolari e respiratorie. Il 70% dei fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni di età e il 94% prima dei 25 anni. Quasi un italiano su quattro fra i 18 e i 69 anni d’età (il 24,5% della popolazione) è un fumatore, mentre in Piemonte la percentuale raggiunge il 26,3% (dati sorveglianza Passi).