Sanità nel Vco, la Lega attacca: “Riboldi e Fratelli d’Italia stanno perdendo tempo”

“Sul riordino della sanità provinciale l’assessore regionale Riboldi e FdI stanno perdendo tempo”.

E' il duro attacco, in un comunicato, che arriva dal segretario Vco della Lega Enrico Montani, che non usa mezze parole per individuare i responsabili della situazione di stallo: Fratelli d’Italia e il titolare dell’assessorato piemontese alla Sanità, Federico Riboldi.

“Stanno perdendo tempo – denuncia Montani nella nota – e lo fanno sulle spalle dei cittadini del Vco che da troppo tempo ormai attendono il riordino della sanità provinciale. Durante la prima giunta del presidente Cirio, grazie alla Lega e all’allora capogruppo Alberto Preioni, la regione ha deciso di ristrutturare “ex novo” gli ospedali di Verbania e Domodossola usufruendo di uno stanziamento a fondo perduto di 200 milioni di euro, e adesso Riboldi deve semplicemente procedere e non tergiversare come invece sta facendo e come peraltro ha già fatto, tenendo bloccato per tre mesi il parere ministeriale. L’assessore Riboldi – aggiunge Montani – vuole l’ospedale unico a Piedimulera, ma ora basta, ognuno si assuma le proprie responsabilità – conclude il segretario Vco della Lega –: chiedo ad Angelo Tandurella, Matteo Marcovicchio e Mattia Corbetta, che rappresentano il partito di maggioranza a livello provinciale, di esprimersi pubblicamente per far conoscere alle comunità locali il loro pensiero al riguardo”.