Sostituita la croce all'alpe Galeria e posata una targa a ricordo di Walter Comaita FOTO e VIDEO

Sostituita la vecchia croce dell’alpeggio. Sabato 24 e domenica 25 maggio i ragazzi del Comitato Feste Druogno, composto da tutte le associazioni di volontariato (Alpini, Banda, Corale, Gagnone, Orcesco, Sportiva) con amici di Toceno e i volontari del Soccorso Alpino della Valle Vigezzo, hanno provveduto a sostituita, all'alpe Galeria, la vecchia croce, eretta nel 1927 e alla quale è stata affissa una targa a ricordo dell'amico Walter Comaita (scomparso a luglio 2024, a 58 anni), che ha sempre partecipato alle varie iniziative, sia a Druogno, che anche in montagna, di cui era molto appassionato. A benedire la nuova croce è stato don Paolo Montagnini (parroco di Druogno e Toceno) che ha ricordato con toccanti parole l’importanza dello spirito di collaborazione e che quando c’è la volontà e la disponibilità si realizzano grandi progetti. Don Paolo ha poi tracciato un ricordo di Walter.

A mezzogiorno il pranzo montano, preparato dalle ragazze al seguito del gruppo. Quindi spazio ancora ai lavori, che sono proseguiti fino all’imbrunire, per poi riprendere – ultimando gli interventi - nuovamente all’alba di domenica. Infine, il ritorno a valle. I componenti dell'Amministrazione Separata Beni Civici di Druogno, presenti pure loro alla Galeria, ringraziano tramite OssolaNews tutti i partecipanti per la gentile disponibilità e la preziosa collaborazione dimostrata in questi due importanti giorni di lavoro all’alpeggio.