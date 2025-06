“Tutto me stesso”: teatro e camminata tra le frazioni di Varzo per ricordare don Giuseppe Rossi

È in programma per sabato 7 giugno il nuovo spettacolo in cartellone per la rassegna “Diffusioni Teatrali” promossa dalla Compagniadellozio, che questa volta propone una novità. Alle 21.00 la chiesa dell’assunzione della Beata Vergine Maria di Varzo, in località Coggia, ospita la rappresentazione di “Tutto me stesso”, spettacolo scritto da Matteo Minetti, che ne è anche interprete insieme a Matteo Morigi e Siria Giraldo, dedicato al martirio di don Giuseppe Rossi.

Ma non solo uno spettacolo. La novità introdotta dalla Compagniadellozio per questa data è una passeggiata, della durata di circa mezz’ora, tra le frazioni di Varzo, alla scoperta dei tesori storici e artistici del paese. Si parte alle 20.30 da piazza Pietro Bono e si arriva a Coggia, per poi assistere alla rappresentazione teatrale e, successivamente, rientrare a Varzo a piedi.

Possono partecipare alla passeggiata solo coloro che sono in possesso del biglietto per lo spettacolo; la passeggiata è gratuita ma è necessaria la prenotazione al numero 347 9341020 oppure tramite e-mail a info@compagniadellozio.it.