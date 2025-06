Bannio Anzino ospita la prima edizione dell’Oktoberfest

Sabato 7 giugno il comune di Bannio Anzino ospiterà la prima edizione dell’Oktoberfest, una novità assoluta per la località anzaschina. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Bannio Anzino Pontegrande, si terrà presso l’area attrezzata di Bannio, coperta da una tensostruttura che garantirà lo svolgimento della festa anche in caso di pioggia.

La manifestazione si svolgerà dalle 11.00 alla mezzanotte e sarà una giornata all’insegna di birra, gastronomia tipica e intrattenimento. Protagonista indiscussa sarà la birra a caduta, disponibile nelle varianti bionda e keller, servita in autentici boccali di vetro da un litro o mezzo litro. Ad accompagnare le bevande ci sarà un ricco menu a tema bavarese: oltre alla tradizionale grigliata, i partecipanti potranno gustare stinco di maiale, crauti, bretzel e lo strudel di mele artigianale, per ricreare l’atmosfera della celebre festa di Monaco.

Non mancheranno musica dal vivo e momenti di socialità. Per partecipare è consigliata la prenotazione del tavolo, scegliendo uno dei due turni disponibili: dalle 11.00 alle 18.00 o dalle 18.00 alle 24.00. Le prenotazioni possono essere effettuate via WhatsApp ai numeri 349 8089733 o 349 5630416, oppure tramite le pagine social ufficiali su Facebook e Instagram.