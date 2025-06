Ossola Amica dell'Ugi in festa alla Lucciola

Quattro giorni di festa, in cui si potrà trovare tutto il mondo di Ossola Amica dell'Ugi, l'Unione Genitori Italiani fatto di amicizia, solidarietà, divertimento e sostegno reciproco. L'area feste La Lucciola di Villadossola ospiterà dal 19 al 22 giugno l'evento benefico di Ossola Amica dell'Ugi, all'insegna di spettacoli, sport e buon cibo.

La presentazione presso la sala consiliare del comune di Villadossola, alla presenza del sindaco Bruno Toscani e del presidente della provincia Alessandro Lana che hanno sottolineato il grande impegno dell'associazione a favore delle famiglie che purtroppo vivono l'esperienza di un bambino gravemente malato. E i proventi della festa saranno utilizzati per sostenere le attività di Ossola Amica dell'Ugi, in particolare il progetto dedicato allo sport per i bimbi guariti o in via di guarigione, ma non solo: "Parte del ricavato - ha precisato Damiano Bassi, presidente di Ossola Amica dell'Ugi - sarà devoluto all'Anpass di Villadossola per il progetto che vedrà anche la nostra associazione trovare la sede presso la Casa del Volontariato. La festa anche quest'anno sarà all'insegna della collaborazione, dell'inclusione e della solidarietà".

Anche quest'anno l'apertura dell'evento organizzato da Ossola Amica dell'Ugi Odv vedrà la cena sociale degli Avanzi di Balera Ossolani, dalle ore 20.00 di giovedì 19 giugno. A seguire vi sarà un tributo a Lucio Battisti.

Venerdì 20 giugno la festa riaprirà alle 18.00 con un aperitivo musicale a cura di Corrado Zaretti dove si potranno assaggiare i suoi vini ascoltando buona musica con Cece Pandolfelli (chitarra & voce), Stefano Fiorella (chitarra) e Paolo Godio (basso). Alle 20.00 invece si potrà scatenare con la Zumba di Pamela Danze ed alle 21.30 tributo agli 833 con la Decaband.

Sabato 21 giugno vedrà invece il torneo di burraco dalle 10.00 alle 16.00. Alle 11.00 invece uno spettacolo con Settimo Circo che ritorna alle 15.00 con una esibizione. Dalle 15.30 truccabimbi alle 16.30 esibizione con la scuola di danza Step up.

Alle 17.00 la prima Ugi Run, una semi vertical run tra La Lucciola-Valpiana e Tappia, su un anello di 6 km circa. Si continuerà alle 17.45 con l'intervista alle donne dello sport, alle 18.00 letture animate, alle 20.00 esibizione di danza con Ballet Academy di Serena Donà e per finire alle 21.30 musica disco rock "70, '80 e 90 con Michela Borgia & Streetlife Band.

Domenica 22 giugno si inizierà al mattino alle 9.30 con la seconda edizione di 4 Zampe con Ugi raduno canino, alle 11.30 laboratorio "Acquerello Steineriano" (su prenotazione - posti limitati). Si proseguirà nel pomeriggio alle 15.00 con il Teatro a cura di Anffas Domodossola, alle 16.00 la dimostrazione cani antidroga e alle 17.00 l'incontro per bambini sulla cultura cinofila a cura di Amarok. Alle 18.00 si potrà imparare a conoscere piante e animali del bosco a cura dell'associazione D.O.M.O.

Alle 18.30 poi vi sarà la presentazione della Val Brevettola Skyrace. alle 19.00 letture animate, alle 20.30 esibizione di tango e per finire in serata alle 21.30 la terza edizione di Ugi's Got Talent.

Durante la giornata di domenica vi sarà anche un'area con l'esposizione di modellini dei treni, bambole e giochi di latta, il mercatino solidale e giochi di legno di una volta cura dell'associazione Il tarlo.

Non mancherà il nostro mondo Ugi dove i bambini potranno divertirsi. Durante tutta la festa sarà presente punto ristoro con Pizza (venerdì sabato o domenica), griglia (sabato sera, domenica), servizio cucina (da giovedì a domenica), piadine, salamelle, area cocktail e quest'anno per la prima volta un angolo con i cannoli siciliani a cura dell'associazione Gente del Sud.