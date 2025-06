Open Day Emicrania: il 19 giugno screening e consulenze gratuite

Fondazione Onda nella giornata del 19 giugno 2025 coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere la terza edizione dell’(H) Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale dedicato per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cefalee.

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo1, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti.

“Nell’anno del nostro ventennale, promuoviamo questo (H) Open day per il terzo anno e ci poniamo come obiettivo di continuare a sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura” dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”.

L’Asl VCO partecipa con la Soc Neurologia, diretta dal dottoressa Patrizia Julita, all’iniziativa di Fondazione Onda offrendo visite neurologiche gratuite nel giorno 19 giugno 2025 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l’Ospedale Castelli di Verbania – Ambulatorio di Neurologia - pianterreno

E’ necessaria la prenotazione al numero 0324-491437 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

I servizi offerti dalle oltre 110 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno consultabili a partire dal 5 giugno 2025 sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta le prossime iniziative”. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti. Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa; il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

La Direzione generale ringrazia la dott.ssa Patrizia Julita e il suo staff che si è reso disponibile a partecipare all’iniziativa di sensibilizzazione, dando così la possibilità anche ai cittadini residenti nel territorio dell’Asl VCO di poter usufruire di questa opportunità.

L’iniziativa è realizzata con la media partnership di Adnkronos Salute, Baby Magazine, Dottnet, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera, con il contributo incondizionato di Pfizer e con il patrocinio di Aic-Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee, Ainat-Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali, Al.Ce.-Alleanza Cefalalgici -Cirna Foundation, Anircef-Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee, Sisc-Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, Sno Italia - Scienze Neurologiche Ospedaliere.